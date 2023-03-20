Во время рейдов полицейские поймали 74 пьяных водителей в Самарской области

Более 267 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 17 по 19 марта полицейские выявили более 2400 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 74 водителя, а без водительских удостоверений – 24 жителя региона. Более 267 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 69 раз.

Также зафиксировано 144 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 274 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 241 водителя.

В отношении трех человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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