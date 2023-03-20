Огромная пробка образовалась на трассе М-5 в Самарской области утром 20 марта 2023 года

Сотрудники ГИБДД из-за непогоды ограничили движение большегрузов и маршрутных автобусов / Фото: vk.com/patrul_tlt

Утром в понедельник, 20 марта 2023 года, на трассе М-5 «Урал» образовалась серьезная пробка. Там частично ограничили движение транспорта из-за сильного тумана. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На участке между Тольятти и переволоками сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу из-за тумана. Ограничение ввели только для большегрузов и автобусов. Легковые автомобили и «Газели» пускают. Образовалась километровая пробка, - поделились автомобилисты.

Похожая ситуация и в районе Сызрани. По словам местных жителей, из-за непогоды перекрыли движение грузовиков в направлении Самары. Для легковушек никаких запретов нет.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. До конца понедельника, 20 марта 2023 года, местами по региону сохранится туман. Видимость - 500 метров и менее. Автомобилистам стоит быть осторожнее.

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