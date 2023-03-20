Встреча с легендой отечественного кинематографа Валерием Фоминым пройдет в Самаре 24 марта

Попасть на мероприятие может любой желающий бесплатно. Фото: кинотеатр Художественный

В пятницу, 24 марта, в 18:00 в самарском кинотеатре «Художественный» пройдет бесплатная встреча с легендой отечественного кинематографа Валерием Фоминым.

Валерий Фомин является киноведом и историком кино, доктором искусствоведения, а также членом союза кинематографистов России. Будучи заведующим архивом Госфильмофонда он вместе с коллегами сохранил в первоначальном виде многие оттепельные фильмы, которые были обречены на перемонтаж или уничтожение.

Помимо этого, Валерий Фомин — автор многих книг, его последние работы посвящены советским кинооператорам на фронтах Великой Отечественной войны и истории советского кино в 60-е годы.

После встречи состоится показ документального фильма «Экспозиция войны». Попасть на мероприятие может любой желающий бесплатно, однако нужно предварительно записаться по телефону 8 (846) 332-05-16.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.