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НовостиОбщество20 марта 2023 9:45

Встреча с легендой отечественного кинематографа Валерием Фоминым пройдет в Самаре 24 марта

Валерий Фомин является киноведом и историком кино
Ирина СИНЕГУБОВА
Попасть на мероприятие может любой желающий бесплатно. Фото: кинотеатр Художественный

Попасть на мероприятие может любой желающий бесплатно. Фото: кинотеатр Художественный

В пятницу, 24 марта, в 18:00 в самарском кинотеатре «Художественный» пройдет бесплатная встреча с легендой отечественного кинематографа Валерием Фоминым.

Валерий Фомин является киноведом и историком кино, доктором искусствоведения, а также членом союза кинематографистов России. Будучи заведующим архивом Госфильмофонда он вместе с коллегами сохранил в первоначальном виде многие оттепельные фильмы, которые были обречены на перемонтаж или уничтожение.

Помимо этого, Валерий Фомин — автор многих книг, его последние работы посвящены советским кинооператорам на фронтах Великой Отечественной войны и истории советского кино в 60-е годы.

После встречи состоится показ документального фильма «Экспозиция войны». Попасть на мероприятие может любой желающий бесплатно, однако нужно предварительно записаться по телефону 8 (846) 332-05-16.

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