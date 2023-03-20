Инвестиции в основной капитал достигли почти 450 млрд рублей в Самарской области

Условия для бизнеса создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области темпы развития делового климата опережают средние значения в ПФО. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, а сейчас вырос на 70% и достиг 446,7 млрд рублей.

По итогам 2022 года, инвестиции в основной капитал показали прирост на 82,5 млрд в сравнении с прошлогодними значениями. Тогда Самарская область показала лучшую динамику роста среди крупных регионов в стране – 22,5% при объеме в 364,2 млрд рублей.

— Помимо прямого взаимодействия с предпринимателями на уровне регионального правительства, все 37 муниципалитетов сопровождают любые инвестпроекты. Наше министерство осуществляет мониторинг такой работы, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также по словам министра, реализация инфраструктурных проектов станет новым импульсом развития территории и повысит интерес инвесторов к региону. Условия для бизнеса создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2022 году в регионе было запущено 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых в производственной сфере.

Сейчас в Шигонском районе идет важное строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль пройдет рядом с особой экономической зоной «Тольятти» и технопарком «Жигулевская долина».

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