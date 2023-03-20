Самарские полицейские за сутки нашли 17 без вести пропавших граждан

Поиски были выполнены в рамках оперативно-профилактического мероприятия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 16 по 17 марта 2023 года в Самарской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». В его рамках сотрудники полиции нашли 17 граждан, пропавших без вести. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
– Из 17 граждан 5 находились в федеральном розыске. Также были идентифицированы 4 неопознанных трупа, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.
Помимо розыска пропавших, оперативникам удалось задержать 67 подозреваемых, 58 из которых были объявлены в федеральный розыск.
– 15 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, двое за совершение грабежей, двое за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 5 за преступления в сфере экономики, 21 за совершение краж, один за преступление сфере незаконной миграции, 31 за совершение иных преступлений, – рассказал начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов.
В полиции также отмечают, что за сутки были найдены шестеро пропавших подростков. В дальнейшем подобные мероприятия будут продолжены.
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