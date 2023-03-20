В Самаре эксперты рассказали, сколько может зарабатывать медсестра операционной

Аналитики рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать медицинские сестры операционной. Эксперты провели опрос.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой SuperJob, аналитики провели исследование в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры операционной составляет 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 140 тысяч рублей, а в Самаре – до 90 тысяч рублей.

Средняя зарплата сотрудников составляет 47 тысяч рублей. Зарплату 30-35 тысяч рублей в областной столице предлагают специалистам со средним образованием.

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