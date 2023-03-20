Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в самарский храм в марте 2023 года

Ковчег с частицей мощей святого пробудет в Самаре около двух недель / Фото: храм в честь св. прав. Александра Чагринского / vk.com

В Самару прибыла одна из православных святынь. В город привезли ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Его разместили в храме святого праведного Александра Чагринского (ул. Днепровская, 2а).

Планируется, что мощи Николая Чудотворца пробудут в Самаре около двух недель. В храме ежедневно до 2 апреля 2023 года будут проводить молебен с акафистом. Все желающие смогут приложиться к святыне и помолиться за своих родных и близких.

Напомним, Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Обратиться к нему можно по любому поводу. Считается, что Николай Чудотворец является покровителем моряков и путешественников. Кроме того, его просят о скорейшем выздоровлении и об избавлении от несправедливости в судебных делах.

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