В Самаре каждый четвертый сотрудник увольняется, не попрощавшись с коллегами

Некоторые сотрудники рассылают прощальные письма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие сотрудники увольняются молча. Каждый четвертый не прощается, когда покидает работу.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты опросили горожан и узнали, как с ними прощались коллеги. Самым распространенным способом расстаться – устное прощание в последний день. 19% опрошенных отметили, что приносили на работу угощение для коллег. 16% респондентов напоследок ходили с коллегами в клуб, бар или кафе.

7% горожан рассылают прощальные письма. Уходил «по-английски» каждый четвертый сотрудник. Небольшое чаепитие чаще всего организовывают женщины, а походы в бар – мужчины.

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