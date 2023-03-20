Водитель Renault Logan врезался в водоналивные блоки, машину и каток в Самарской области

Пострадал сам автомобилист и пассажир отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 19 марта, в 05:00 в Шенталинском районе Самарской области 27-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался в ограждение и два транспортных средства.

— Молодой человек ехал по автодороге «Урал - Исаклы - Шентала». На 46 километре, в месте проведения ремонтных работ и обустроенной объездной дороги, он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист наехал на водоналивные блоки, а после этого врезался в стоящую машину Lada Niva, внутри которой находился 58-летний водитель. Далее иномарку от удара откинуло и она столкнулся со стоящим катком HAMM 3414.

Пострадало два человека. С места происшествия госпитализировали водителя Renault Logan и 58-летнего пассажира «Нивы».

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