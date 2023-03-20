Митинг-концерт «Крымская весна» на площади Славы в Самаре собрал несколько тысяч человек

На концерте в честь годовщины воссоединения России и Крыма выступили местные коллективы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самаре отметили девять лет со дня воссоединения Крыма и России. Основные мероприятия прошли на площади Славы. Там состоялись митинг-концерт «Крымская весна» и акция по плетению маскировочных сетей «Своих не бросаем», а также работали тематические площадки в поддержку бойцов СВО.

Мероприятие собрало несколько тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Митинг-концерт собрал несколько тысяч человек со всего региона. Среди них: представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, делегации предприятий и учебных заведений, члены различных политических объединений и просто неравнодушные жители региона. В рамках «Крымской весны» самарцы все вместе спели гимн, а потом перед ними выступили творческие коллективы губернии. Свои хиты, а также новую песню «Пишите своим любимым» исполнил заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Напомним, в годовщину воссоединения Крыма и России в Самаре также прошел автопробег. Его участники проехали от Московского шоссе до площади Славы. На самой площади прошла народная акция по изготовлению маскировочных сетей «Своих не бросаем». Присоединился к ней и губернатор Дмитрий Азаров. Также 18 марта на площади Славы проводили различные мастер-классы для детей и взрослых, работал пункт сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий мог сделать открытку защитникам Отечества «Спасибо, парни!».

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