Стало известно, что самарцам нужно для счастья

Здоровья и семья - то, что нужно для счастья. Фото: https://ru.freepik.com/author/gpointstudio.

В преддверии Международного дня счастья СберСтрахование провело в Самаре опрос жителей. 76% самарцев поделились, что ощущают себя полностью или в основном счастливыми. Портрет по-настоящему счастливого человека горожане описали так: обладает крепким здоровьем (49%), поддерживает теплые отношения с семьей (36%), достиг материального благополучия и регулярно встречается с друзьями (по 19%). Еще 16% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 9% — любимую работу или дело жизни, 5% — путешествия.

В списке повседневных занятий, которые делают респондентов из Самары счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (64%), качественный сон (22%), волонтерство и помощь другим людям (15%). Далее по популярности следуют спорт и прогулки на природе (9%), утренний кофе (7%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (5%).

Чтобы жить полной жизнью, жителям Самары необходимо 3,4 млн рублей сбережений. По оценке респондентов, сегодня для комфортной жизни необходимо 113,7 тыс. рублей ежемесячного дохода.

- Самарцы не представляют счастья без здоровья. Это сказывается и на выборе финансовых инструментов. В 2022 году 4,3 тысячи жителей Самары заключили договор накопительного страхования жизни (НСЖ) в нашем банке. НСЖ помогает не только копить, но и обеспечивает страховую защиту. Дополнительно можно подключить выплаты на случай травмы или диагностирования критического заболевания, - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин

61% самарцев сообщил, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Почти 28% в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни, а 17% переживают из-за трудностей на работе. Еще 8% беспокоятся из-за отсутствия стабильности, 6% — из-за ссор с близкими и друзьями.