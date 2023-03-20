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НовостиОбщество20 марта 2023 11:29

17 самарских студентов примут участие в финале окружной Интеллектуальной олимпиады

Региональная команда знатоков сформировалась по итогам отборочных испытаний
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Окружной финал состоится 23 марта в Саранске

Окружной финал состоится 23 марта в Саранске

Фото: правительство Самарской области

В Самаре подвели итоги регионального этапа Интеллектуальной олимпиады среди студентов «IQ ПФО». Участие в нем приняли более 450 студентов из 17 вузов и 24 колледжей. Участники проверяли свои знания по шести направлениям: «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки», «Что? Где? Когда?», «Конкурс инженерных команд», «Программирование», «Робототехника».

– В этом году региональный этап получился особенно насыщенным. Впервые в рамках большого проекта «IQ Самара» для студентов были проведены встречи с федеральными экспертами, мастер-классы по формированию и развитию способностей в разных направлениях, – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

По итогам отборочных испытаний была сформирована команда знатоков. В ее состав вошли 17 победителей регионального этапа из нескольких вузов Самары. Все они представят область в финале олимпиады, который состоится 23 марта 2023 года в Саранске.

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