Три спектакля новосибирского театра «Глобус» пройдут в «СамАрте» 20-22 июня

Они рассчитаны, в первую очередь, на детей и молодежь. Фото: пресс-служба СамАрта

На сцене СамАрта 20, 21 и 22 июня выступит новосибирский театр «Глобус». Гастроли предусматривают три спектакля. Об этом сообщили в пресс-службе самарского театра юного зрителя.

Во вторник, 20 июня, в 18:00 пройдет спектакль «Доклад о медузах» (12+). Он покажет путь взросления, постижение дружбы и любви, открытие мира12-летней Сьюзи. Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

А в среду, 21 июня, в 11:00 и 14:00 очередь спектакля «Перья и хвосты» (6+) о дружбе лиса и курицы. Продолжительность спектакля – 1 час.

В завершающий день, 22 июня, в 14:00 и 18:00 состоится показ работы «Мальчики» (12+) по мотивам повести Крапивина «Та сторона, где ветер». Продолжительность – 1 час 25 минут.

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