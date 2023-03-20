В Самарской области полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант» и выявили 566 нарушений

Правоохранители провели направленное мероприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции выявили 566 нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в мероприятии приняли участие порядка 500 сотрудников полиции. За время операции правоохранители также выявили 29 преступлений, установили 150 нарушителей, уклонявшихся от своевременного выезда, и приняли 32 решения о запрете въезда. В отношении 13 мигрантов составили административные протоколы.

Подобные операции проводят систематически. Граждане могут сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства в отделение полиции.

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