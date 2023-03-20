Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 11:38

В Самарской области полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант» и выявили 566 нарушений

В мероприятии приняли участие около 500 сотрудников
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители провели направленное мероприятие

Правоохранители провели направленное мероприятие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции выявили 566 нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в мероприятии приняли участие порядка 500 сотрудников полиции. За время операции правоохранители также выявили 29 преступлений, установили 150 нарушителей, уклонявшихся от своевременного выезда, и приняли 32 решения о запрете въезда. В отношении 13 мигрантов составили административные протоколы.

Подобные операции проводят систематически. Граждане могут сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства в отделение полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал