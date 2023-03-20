«КП-Самара» стала лидером рейтинга цитируемости СМИ по версии «Медиалогии» за 2022 год

Среднемесячная посещаемость сайта "КП-Самара" составляет более 1,1 млн человек Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

«Комсомольская правда – Самара» вновь вошла в топ-20 самых цитируемых СМИ Самарской области. Она стала лидером рейтинга «Медиалогии» за 2022 год.

«Медиалогия» разбила интернет-издание на две категории: газета «КП-Самара» – второе место и сайт samara.kp.ru – 6 место. Индекс цитируемости первой составил 430, а второй – 158,65. По категории газеты «Комсомолка» улучшила свою позицию на три пункта.

Если объединить обе категории, то индекс цитируемости «КП-Самара» превысит 588. Это больше, чем у интернет-портала, который «Медиалогия» определила на первое место.

Отметим, «КП-Самара» из года в год планомерно улучшает свои позиции в рейтинге цитируемости «Медиалогии». Сайт – один из самых оперативных информационных ресурсов региона. Его среднемесячная посещаемость составляет более 1,1 млн человек.

Рейтинг цитируемости СМИ Самарской области за 2022 год / Фото: www.mlg.ru

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