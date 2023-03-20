В Самаре 5% горожан забывают пароли после отпуска

Часть горожан забывает пароли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие исследователи считают, что после хорошего отпуска горожане могут забыть пароли от почты и компьютера. Специалисты провели опрос среди самарцев.

По информации сервиса «Авито Работа», оказалось, только 5% местных жителей забывают свои пароли после отпуска. Больше всего склонны к забывчивости сотрудники банковской сферы и автомобильного бизнеса, а также сотрудники сфер страхования, маркетинга и онлайн-торговли. Традиционно, данные учетных записей запоминают работники моложе 24 лет. Среди представителей возрастной категории от 45 до 54 лет больше тех, кто вынужден восстанавливать забытые пароли после отпуска.

При этом, специалисты выяснили, что забывчивость чаще проявляют женщины (13% против 11% мужчин).

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