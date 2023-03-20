Единственный дом культуры отремонтируют в селе Самарской области в 2024 году

Уже готово решение областной экспертной комиссии и вся сметная документация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2024 году в Красноармейском районе Самарской области начнется ремонт единственного в в селе Колывань дома культуры. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Сейчас уже готово решение областной экспертной комиссии и вся сметная документация на капитальный ремонт Колыванского Дома культуры. В начале 2024 года подрядчики приступят к ремонту по нацпроекту «Культура».

К заключению о потребности в полноценном ремонте пришла экспертная комиссия, которая проверила здание. После капитального ремонта здание превратится в культурный центр, где откроют досуговые группы различной направленности и будут проводить мероприятия.

Ремонт задуман по аналогии с восстановлением Дома культуры в поселке Ленинский, который завершился в 2021 году. Там на первом этаже размещен филиал детской школы искусств, а также выставочная зона и зрительный зал на 210 мест. На втором этаже появилась библиотека.

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