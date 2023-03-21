В Самаре пройдет церемония награждения эковолонтеров и социально ответственных предприятий

Год назад движение #ЭКОРАВНОВЕСИЕ объединило рекордное количество участников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 марта в отеле «Реальянс» пройдет торжественная церемония награждения эковолонтеров, которые внесли наиболее весомый вклад в защиту окружающей среды Самарской губернии в течение 2022 года. Это будет подведение итогов прошедшего года в рамках движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ, созданного по инициативе медиахолдинга «Комсомольская правда» три года назад. Движение объединяет государственные органы, предприятия, организации и вузы, рождает множество экологических инициатив и помогает их реализовывать, рассказывает об опыте и акциях волонтеров-активистов, создает новые традиции воспитания экологической ответственности у молодежи и вдохновляет буквально каждого жить в стиле «эко». Движение #ЭКОРАВНОВЕСИЕ проводится при поддержке при поддержке и участии регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдела водных ресурсов по Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

В торжественной церемонии примут участие: Куйбышевская железная дорога - филиал АО "РЖД", «Куйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевский завод масел и присадок», «Новокуйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Самаранефтегаз», «Сызранский НПЗ», «ТОАЗ», «Тольяттикаучук». А также волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность», АНО «Экокультура и технологии. ТехноДар. Вторая жизнь техник», АНО «Чистые водоемы», проекты «Оранжевый скворечник», «Эко-книга» и «Кедры России», общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» и другие экологически ответственные предприятия, общественные движения и организации.