Африканские языки могут начать изучать в российских школах

В некоторых школах уже начали преподавать в качестве дополнительных языков суахили и амхарский Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах России могут запустить курсы по изучению африканских языков. Об этом сообщил директор института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в ходе Второй международной парламентской конференции «Россия – Африка», которая проходит на площадке Госдумы РФ.

– В школах России в качестве дополнительных языков начинают преподавать суахили и амхарский. Такого не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа – университет – работодатель, – отметил Алексей Маслов.

По словам профессора, цель инициативы – подготовка нового поколения, которое будет способно понимать менталитет народов Африки, пишет ФАН. Ведь там есть разные регионы, которые имеют свои экономические и политические традиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.