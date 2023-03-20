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НовостиОбщество20 марта 2023 12:25

Африканские языки могут начать изучать в российских школах

Запуск соответствующих курсов анонсировал директор одного из институтов МГУ
Анастасия ФИЛАТОВА
В некоторых школах уже начали преподавать в качестве дополнительных языков суахили и амхарский

В некоторых школах уже начали преподавать в качестве дополнительных языков суахили и амхарский

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах России могут запустить курсы по изучению африканских языков. Об этом сообщил директор института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в ходе Второй международной парламентской конференции «Россия – Африка», которая проходит на площадке Госдумы РФ.

– В школах России в качестве дополнительных языков начинают преподавать суахили и амхарский. Такого не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа – университет – работодатель, – отметил Алексей Маслов.

По словам профессора, цель инициативы – подготовка нового поколения, которое будет способно понимать менталитет народов Африки, пишет ФАН. Ведь там есть разные регионы, которые имеют свои экономические и политические традиции.

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