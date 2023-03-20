Губернатор Самарской области поручил провести подготовку к пожароопасному сезону

В регионе планируют установить особый противопожарный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели оперативное совещание, на котором обсудили подготовку к пожароопасному сезону. Необходимые мероприятия рекомендуют провести до 1 апреля.

Во время встречи в первую очередь обсудили вопрос прохождения паводка, который в этом году начался на 20 дней раньше сроков из-за повышения температуры. Большинство малых рек уже вскрылись ото льда. Ранее Дмитрий Азаров давал поручения главам муниципальных образований мобилизовать все силы, чтобы минимизировать риски. К счастью, удалось не допустить ситуаций, которые требовали бы эвакуации местных жителей. В губернии температура воздуха продолжает повышаться. Отметка столбика термометра достигнет 14 градусов к концу этой недели.

В связи с повышением температуры, в регионе возросли риски наступления пожароопасной обстановку.Губернатор поддержал предложение и поручил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ускорить подготовку соответствующих документов об установлении особого противопожарного режима с 1 апреля и обеспечить информирование жителей всех муниципальных образований.

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