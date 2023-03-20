Самарских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары

Вебинары помогут получить актуальные знания. Фото: unsplash.com.

Представители бизнеса, сферы образования, медицины и транспортных компаний Самарской области могут принять участие в бесплатных помогающих вебинарах. Эксперты экосистемы МТС расскажут про тренды 2023 года и отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения, оптимизации расходов и повышения эффективности работы. Для участия нужна только регистрация.

21 марта, 11:00 - Удаленный мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей

Эксперты расскажут об умных устройствах для точного учета ресурсов и мониторинга климатических показателей, а также как оптимизировать сбор и передачу данных с удаленных устройств.

22 марта, 14:00 - Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий

Рассказ об отечественном сервисе для встреч, вебинаров, крупных виртуальных мероприятий и смешанного обучения Webinar Meetings для бизнеса.

22 марта, 15:00 - Большая конференция маркетолога

Обсуждение рекламных находок прошлого года и трендов нового года, формирование стратегии на 2023 год.

23 марта, 14:00 - Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

Рассказ Webinar Meetings для образования и корпоративного обучения.

28 марта, 11:00 - Как улучшить геопозиционирование в точном земледелии

Как перейти на российское решение геопозиционирования, сократить перерасход семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, уменьшить простой оборудования на 15-20%, эффективно организовать работу в ночное время в условиях плохой видимости.

30 марта, 11:00 - Как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании

О системе ручной и автоматической маршрутизации и распределении задач между сотрудниками; как увеличить эффективность работы, оптимальные маршруты в ручном и автоматическом режиме и снизить общий пробег корпоративного автопарка до 15%.

30 марта, 14:00 - Как государственным учреждениям перейти на российский сервис для онлайн-встреч, совещаний и планерок

О возможностях Webinar Meetings и переходе на отечественное ПО для онлайн-коммуникаций государственных учреждений.