В Самаре из-за столкновения двух иномарок на Московском шоссе образовалась пробка 20 марта 2023 года

Одного из водителей пришлось госпитализировать Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 20 марта 2023 года, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП. На одной из главных городских магистралей столкнулись две иномарки, что привело к автомобильной пробке.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла 13:15. 45-летний водитель Toyota RAV4 ехал в сторону улицы 22 Партсъезда. Около дома №131 он начал разворачиваться и не уступил дорогу Toyota RAV4, за рулем которой была 21-летняя девушка. В результате автомобили столкнулись.

По информации очевидцев, ДТП привело к автомобильной пробке. К счастью, затор был небольшим – машины стояли на участке от ТЦ «Парк Хаус» до Самарского БКК.

Отметим, что авария не обошлась без пострадавших. 21-летняя девушка-водитель Toyota RAV4 была доставлена в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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