Сотрудники ГИБДД поймали под Тольятти 6-летнего нарушителя ПДД на квадроцикле

На родителей юного водителя составили административные протоколы / Фото: vk.com/gibddsamreg

В минувшие выходные в Самарской области поймали юного нарушителя ПДД. В селе Ягодное Ставропольского района сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл, которым управлял 6-летний мальчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Полицейские выяснили, что ребенок катался по селу с разрешения мамы. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать наказания за нарушение ПДД. Протоколы составили как на мальчика, так и на его законных представителей. В силу возраста юного водителя не стали привлекать к ответственности, а вот его родителям, которые разрешили самостоятельно управлять квадроциклом, может грозить штраф в 30 тысяч рублей. Транспорт эвакуировали на спецстоянку.

Однако на этом история не закончилась. Все материалы сотрудники ГИБДД направили в ПДН и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ставропольского района для постановки на учет. В отношении родителей шестилетки составят протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Ее санкции предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

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