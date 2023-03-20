В Самаре открылась выставка графических новелл «Герои спецоперации»

В экспозиции представили историю героев. Фото: Исторический парк "Россия - Моя история"

В самарском Историческом парке открылась выставка графических новелл, посвященная героям СВО. Экспозиция стала частью Всероссийского проекта.

По информации музея, в выставке представлены подвиги участников СВО. Ценность экспозиции также заключается в том, что она создавалась молодыми людьми и студентами. Проект совместно разрабатывали Университет «Синергия» и Российское общество «Знание». Выставка состоит из 20 новелл, каждая рассказывает истории героев, среди них – подвиг Андрея Фроленкова.

Выставка проработает до 30 марта 2023 года. Экспозиция открыта с 11:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».

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