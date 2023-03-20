Исполнительница народных песен Марина Девятова выступит в Самаре 8 апреля 2023 года

Марина Девятова представит в Самаре акустический концерт "Посидим по-хорошему"

Этой весной в Самару приедет певица, исполнительница народных песен Марина Девятова. Она является лауреатом международных фестивалей и конкурсов, а также финалисткой ТВ-проекта «Народный артист-3».

Марина Девятова выступит на сцене Окружного Дома офицеров. В рамках акустического концерта «Посидим по-хорошему» (6+) она исполнит душевные народные песни, наполненные любовью, яркими красками и добротой. Зрителей ждет настоящий праздник души.

Концерт пройдет в ОДО 8 апреля 2023 года. Начало – в 18:00. Стоимость билетов – от 900 рублей. Приобрести их можно онлайн.

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