В Самарской области женщина ложно обвинила подростков в избиении

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи и правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в Чапаевске. Местная жительница попала под уголовное дело из-за ложного доноса на подростков. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Эта история произошла в марте 2023 года. По версии следствия, женщина заявила в полицию, что несовершеннолетние нанесли ей телесные повреждения. Личности нападавших при этом установлены не были. Однако проверка показала, что обстоятельства были совершенно иными.

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Расследование продолжается.

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