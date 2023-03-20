К летным испытаниям грузовых беспилотников готовятся в Самарской области

Самарские беспилотники можно будет использовать для доставки продуктов, лекарств и других грузов над Волгой / Фото: компания "Транспорт будущего"

В Самарской области планируют провести летные испытания беспилотных авиационных систем (БАС). Для этого в регионе создадут экспериментальный правовой режим. Соответствующую заявку в Минэкономразвития подала компания «Транспорт будущего». Ее стратегическим партнером выступает научно-исследовательский центр «Аэроскрипт».

— Самарская область может стать одним из первых регионов, где будет систематизирована и автоматизирована работа всех БАС. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли, — отметил гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Планируется, что в Самарской области смогут выпускать несколько тысяч беспилотников в год, а также, комплектующие и структурные элементы. Благодаря созданию экспериментального правового режима в регионе можно будет проводить летные испытания грузовых беспилотных аппаратов. Они смогут доставлять лекарства, продукты и другие грузы над Волгой, а также вести мониторинг и обработку сельхозугодий.

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