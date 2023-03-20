В Самаре местный житель продал алкоголь несовершеннолетней девушке

Мужчину приговорили к исправительным работам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В поселке Управленческий Красноглинского района местный житель продал девушке алкоголь, не спросив документы. Оказалось, что покупательница была несовершеннолетней.
По информации прокуратуры Самарской области, ранее продавец уже привлекался к административной ответственности за розничную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Штраф не повлиял на мужчину, и он вновь нарушил закон. На этот раз подозреваемый продал 17-летней девушке банку пива, не спросив документы.
Правоохранители задержали мужчину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Суд признал продавца виновным, ему назначили исправительные работы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал