В Самаре местный житель продал алкоголь несовершеннолетней девушке

Мужчину приговорили к исправительным работам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Управленческий Красноглинского района местный житель продал девушке алкоголь, не спросив документы. Оказалось, что покупательница была несовершеннолетней.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее продавец уже привлекался к административной ответственности за розничную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Штраф не повлиял на мужчину, и он вновь нарушил закон. На этот раз подозреваемый продал 17-летней девушке банку пива, не спросив документы.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Суд признал продавца виновным, ему назначили исправительные работы.

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