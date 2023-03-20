Конференция «Устойчивое «зеленое» развитие городских территорий РФ» пройдет в Самаре

Мероприятие пройдет в общественном центре Сбера / Фото: vk.com/sbercentre

В среду, 22 марта 2023 года, в Самаре состоится конференция на тему «Устойчивое «зеленое» развитие городских территорий РФ». Она пройдет в общественном центре Сбера на улице Вилоновской, 13.

Конференция пройдет в очно-заочном формате. Это будет диалог между экспертами, публичной властью, бизнесом и гражданами в достижении ЦУР городских территорий. В дискуссии примут участие компании - члены системы Торгово-промышленных палат (ТПП), приглашенные эксперты и слушатели.

Мероприятие будет состоять из двух частей. Первая (13:00-14:00) – обращение с приветственным словом главы Минлесхоза Самарской области Алексея Веселова, вице-президента ТППСО Алексея Попова, управляющего самарским отделением Сбербанка Сергея Тютина, депутата губдумы Михаила Маряхина и выступление председателя совета ТППРФ по устойчивому развитию бизнеса и корпоративной социальной ответственности Татьяны Терентьевой.

Вторая часть конференции (14:00-16:00) – выступления специалистов и производителей инновационных материалов и оборудования в сфере экологии, комплексного благоустройства и инженерии городских территорий.

Организатор конференции – ООО «Городская реновация жилых кварталов» при ТППСО. Информационный партнер – АО «ИД «Комсомольская правда – Самара».

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