В Самарской области водитель, насмерть сбивший ребенка, окажется в колонии

Суд признал мужчину виновным Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области житель села Зуевка окажется в колонии-поселении. Мужчина сбил несовершеннолетнего.

По информации прокуратуры Самарской области, в августе прошлого года произошла смертельная авария. Водитель автомобиля сбил 11-летнего ребенка. Несовершеннолетний двигался по дороге на велосипеде в попутном направлении. В результате столкновения ребенок скончался на месте.

Правоохранители задержали водителя, который полностью признал вину в содеянном. Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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