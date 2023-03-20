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НовостиОбщество20 марта 2023 14:30

Суд обязал подрядчика привести в порядок проезжую часть на Волжском шоссе в Самаре

Ремонт дорожного полотна будет выполнен по гарантии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Компании предстоит убрать колейность на дороге

Компании предстоит убрать колейность на дороге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Самаратрансстрой» приведет в порядок проезжую часть на Волжском шоссе. Соответствующее решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Выяснилось, что в 2016 году подрядчик обновил дорожное полотно на Волжском шоссе на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической. Работы были выполнены в рамках госконтракта. Однако во время гарантийного срока заказчик обнаружил серьезные дефекты – на дороге образовалась колейность.

Областной Минтранс обратился в Арбитражный суд с иском, в котором потребовал обязать подрядчика устранить колейность. В удовлетворении заявления было отказано. Тогда в дело вмешалась в прокуратура. В результате апелляционная инстанция встала на сторону заказчика.

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