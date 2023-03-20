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НовостиОбщество20 марта 2023 14:36

Синоптики рассказали жителям Самарской области, какая будет погода с 21 по 24 марта

Специалисты предоставили информацию
Алена ПРОВКИНА
В регион приходит настоящая весна

В регион приходит настоящая весна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода продолжает удивлять местных жителей. Синоптики рассказали, что ждет самарцев с 21 по 24 марта 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие дни погоду определит повышенное атмосферное давление. Только в районах западной части региона пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0 градусов, а днем воздух значительно прогреется.

Напомним, 25 марта 2023 года областную столицу накроет сильная магнитная буря. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

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