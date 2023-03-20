В Самаре приставы задержали мать-алиментщицу в баре

Женщину задержали в питейном заведении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местная женщина не выплачивала ребенку алименты. Женщину лишили родительских прав.

По информации ГУССП России по Самарской области, долгое время женщина не выплачивала ребенку алименты. Она задолжала сыну более 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы опросили знакомых алиментщицы и задержали ее в баре.

Очередное ночное похождение обернулось для женщины штрафом и обязательными работами. Суд признал задержанную виновной.

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