Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 15:20

В Самаре приставы задержали мать-алиментщицу в баре

Женщина задолжала ребенку 200 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
Женщину задержали в питейном заведении

Женщину задержали в питейном заведении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местная женщина не выплачивала ребенку алименты. Женщину лишили родительских прав.

По информации ГУССП России по Самарской области, долгое время женщина не выплачивала ребенку алименты. Она задолжала сыну более 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы опросили знакомых алиментщицы и задержали ее в баре.

Очередное ночное похождение обернулось для женщины штрафом и обязательными работами. Суд признал задержанную виновной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал