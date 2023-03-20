Губернатор Самарской области встретился с претендентом на пост главы Отрадного

Глава региона встретился с кандидатом на должность. Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с претендентом на пост главы Отрадного. Глава региона поддержал решение Александра Мецкера претендовать на должность.

- Вы имеете серьезный опыт работы как в муниципальных органах власти, так и коммерческих структурах. Специфику Отрадного знаете хорошо, так как проработали здесь почти двадцать лет. Считаю, у вас есть все основания для того, чтобы принять участие в конкурсе, - отметил Дмитрий Азаров.

Александр Мецкер также отметил, что многим обязан Отрадному. В случае избрания, кандидат окажет поддержку семьям военнослужащих, а также будет исполнять задачи нацпроектов.

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