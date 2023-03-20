Новые парки и скверы появятся в 7 муниципалитетах Самарской области в 2023 году

На реализацию проектов направят рекордный объем финансирования

В 2023 году в 7 муниципалитетах Самарской области будут созданы благоустроенные общественные пространства. Парки, скверы и аллеи появятся благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Проекты будут реализованы в Похвистнево, Жигулевске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Кинеле, Сызрани и Октябрьске. Это рекордное число городов-победителей конкурса за все время его проведения. Объем финансирования, направленный на реализацию проектов, также будет рекордным.

Конкурс проходит с 2018 года, и Самарская область является его постоянным участником. Благодаря победам новые территории уже появились в Отрадном, Октябрьске, Сызрани, Кинеле, Нефтегорске. В прошлом году победу одержали еще 6 самарских проектов.

Сейчас идут работы по развитию Монастырской набережной в Сызрани, реновации парка «Дубки» в Новокуйбышевске, созданию детского парка в Нефтегорске, «Парка ветра» в Похвистнево и ряд работ в других городах.

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