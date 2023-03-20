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НовостиОбщество20 марта 2023 16:16

В Самарской области жителям рассказали, как ранняя весна влияет на хронические заболевания кожи

Специалисты назвали факторы риска развития кожных болезней
Алена ПРОВКИНА
Жителям рекомендуют придерживаться гипоаллергенной диеты

Жителям рекомендуют придерживаться гипоаллергенной диеты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врачи рассказали об основных правилах профилактики кожных заболеваний. С наступлением весны у жителей могут обостриться хронические болезни.

По информации министерства здравоохранения региона, чаще всего обострения атопического дерматита наблюдается ранее весной и поздней осенью. Это обусловлено рядом факторов: переменчивой погодой, сухим воздухом, сухим воздухом, общим снижением иммунитета и неправильно подобранной одеждой.

Жителям рекомендуют придерживаться гипоаллергенной диеты, необходимо исключить из рациона цитрусовый, шоколад, соления и морепродукты. Помимо этого, важно уделять время уходу за кожей и влажной уборке.

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