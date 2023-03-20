В Самарской области жителям рассказали, как ранняя весна влияет на хронические заболевания кожи

Жителям рекомендуют придерживаться гипоаллергенной диеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врачи рассказали об основных правилах профилактики кожных заболеваний. С наступлением весны у жителей могут обостриться хронические болезни.

По информации министерства здравоохранения региона, чаще всего обострения атопического дерматита наблюдается ранее весной и поздней осенью. Это обусловлено рядом факторов: переменчивой погодой, сухим воздухом, сухим воздухом, общим снижением иммунитета и неправильно подобранной одеждой.

Жителям рекомендуют придерживаться гипоаллергенной диеты, необходимо исключить из рациона цитрусовый, шоколад, соления и морепродукты. Помимо этого, важно уделять время уходу за кожей и влажной уборке.

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