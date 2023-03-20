Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 20 марта 2023 года

7 пациентов продолжают лечение в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области зафиксировали еще 447 случаев коронавируса. Соответствующую статистику в понедельник, 20 марта, предоставили в региональном правительстве. Рассказываем, жители каких городов и районов подхватили болезнь.

В Самаре COVID-19 заразились 283 человек, в Тольятти 55. Еще 31 случай был зафиксирован в Новокуйбышевске, 27 в Волжском районе, 13 в Кинеле и 12 в Сызрани. В Кинельском районе заболели 9 человек, в Октябрьске – 5.

В Красноярском,Пестравском и Шигонском районах выявили по 3 случая заражения, в Сызранском районе 2 и еще 1 – в Красноармейском районе.

Отмечается, что 7 человек в настоящий момент продолжают лечение в больницах. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 524 768 случаев коронавируса. 8 243 пациента не смогли побороть болезнь.

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