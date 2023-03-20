В Самаре директор компании не выплатил сотрудникам 5 млн 700 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель одной организации долгое время не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. Теперь он предстанет перед судом.

По информации прокуратуры Самарской области, директор компании более года не платил 11 сотрудникам. Руководитель направлял средства на хозяйственную деятельность организации. Задолженность перед самарцами составила 5 млн 700 тысяч рублей. Правоохранители провели проверку и возбудили уголовное дело.

После вмешательства сотрудников ведомства причиненный ущерб возмещен. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего разбирательства.

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