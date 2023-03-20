В Самарской области в выходные дни потушили 28 техногенных пожаров

Сотрудники потушили 28 пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пожарные в выходные дни потушили 28 техногенных возгораний. Специалисты подвели итоги работ с 17 по 20 марта 2023 года.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в жилых секторах зафиксировали 14 пожаров. К сожалению, погибли 2 человека. Один из пожаров зарегистрировали в Красноглинском районе на улице Парусной, 12. На месте вызова горели домашние вещи. Возгорание потушили через 30 минут. По предварительной причине, пожар произошел из-за курения.

Сотрудники настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал