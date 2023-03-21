В Самарской области объявили набор студентов на новые специальности

Институтский комплекс академии стал архитектурной доминантой Тольятти. Фото: минкульт Самарской области

В Тольятти «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского» набирает абитуриентов на новые специальности. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

В целях подготовки специалистов для отрасли культуры на базе учебного заведения, проводится набор на 2023-2024 учебный год на обучение по очно-заочной форме специалитета. Открыты новые направления: «Искусство концертного исполнительства» и «Музыкально-театральное искусство».

Это первый подобный вуз в ПФО и третий в России. Институтский комплекс академии стал архитектурной доминантой Тольятти. Он выполнен в лучших традициях русского зодчества. Есть в академии и отдельный бальный зал, студенты учатся народным и классическим бальным танцами.

Внутри классы, коридоры и фойе оформлены картинами русских художников. Студенты получают светское образование, в котором сочетаются социальное, гуманитарное и теологическое направления обучения. Все подробности можно узнать по телефону приемной комиссии в Тольятти: 62-41-20.

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