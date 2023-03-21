В Самаре более 60% жителей отказались от работы после собеседования

Чаще всего отказом на предложение потенциального работодателя отвечают женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что нередко вынуждены отказаться от работы даже после успешного прохождения собеседования. Об этом заявили более 60% самарцев, основная доля – женщины (63%). Информацию сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Оказалось, что для такого решения есть несколько причин. В их числе – низкая зарплата, несоответствие ожиданиям, неподходящие условия. 11% респондентов отметили, что получили более выгодное предложение, а 10% граждан смутил большой список обязанностей.

9% самарцев не устраивает «серая» зарплата и удаленность работы от дома. А 8% опрошенных заявили, что потенциальное руководство не вызывало у них симпатии.

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