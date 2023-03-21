Плотный туман накрыл Самару утром 21 марта 2023 года

Молочная пелена накрыла город в разных районах города. Фото: Ольга НОВИКОВА

Во вторник, 21 марта, ранним утром на Самару опустился густой туман. Жители региона делятся фотографиями в социальных сетях, а ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает об опасности.

— Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и в первой половине дня 21 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Молочная пелена накрыла город в разных районах города. Туман начал опускаться еще вчера, в ночь на 21 марта. Автомобилистам, запланировавшим поездки поздно ночью, пришлось быть очень аккуратными за рулем.

Жителям региона во время тумана стоит быть внимательнее и бдительнее на дорогах, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий.

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