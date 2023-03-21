В Самаре директор фирмы задолжал сотрудникам почти 2 млн рублей

В отношении работодателя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из самарских фирм стал фигурантом уголовного дела. Причина – приличный долг перед сотрудниками. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что работодатель в разные периоды времени не платил работникам зарплаты и другие выплаты. В результате он задолжал коллективу более 1 млн. 840 тыс. рублей.

В отношении работодателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не единственный случай невыплаты зарплаты. В ближайшее время в Самаре будут судить директора, который задолжал подчиненным более 5 млн. рублей.

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