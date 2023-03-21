Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды лучшим работникам ЖКХ Самарской области

Лучшим работникам отрасли глава региона вручил государственные и региональные награды. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства Самарской области за их ежедневный труд и поздравил с профессиональным праздником.

Лучшим работникам отрасли глава региона вручил государственные и региональные награды. Так, почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Самарской области» присвоили директору тольяттинской управляющей компании Игорю Брауну и новокуйбышевской Ольге Ениной.

За общественно полезную деятельность почетным знаком губернатора «За служение людям» награжден начальник единой дежурно-диспетчерской службы Похвистнево Николай Неклюдов.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал тем, кто в прошлом году оказал помощь в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежном ДНР, в том числе главному инспектору строительного контроля фонда капремонта Самарской области Олег Токарев.

Глава региона также выразил благодарность руководителям ТОСов, старшим по домам и отметил, что своим ежедневным трудом они преображают мир вокруг и помогают решать множество вопросов.

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