В Самарской области мужчина обчистил соседа, пока тот был на работе

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Алексеевского района пострадал от собственного соседа. Мужчина ушел на работу, а вернувшись обнаружил, что его ограбили. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в момент совершения преступления пострадавший был в командировке. Об этом узнал его 42-летний сосед. Он пришел к нему в темное время суток и украл металлические изделия. Часть из них мужчина сдал в пункт приема металлолома за 1000 рублей, а остальное оставил себе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Часть похищенного имущества вернули законному владельцу. Расследование продолжается.

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