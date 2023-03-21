Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 марта 2023 5:42

В Самарской области мужчина обчистил соседа, пока тот был на работе

Сельчанин вынес из помещения металлические изделия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Алексеевского района пострадал от собственного соседа. Мужчина ушел на работу, а вернувшись обнаружил, что его ограбили. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в момент совершения преступления пострадавший был в командировке. Об этом узнал его 42-летний сосед. Он пришел к нему в темное время суток и украл металлические изделия. Часть из них мужчина сдал в пункт приема металлолома за 1000 рублей, а остальное оставил себе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Часть похищенного имущества вернули законному владельцу. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.