Мошенники украли у пенсионерки из Самары 2 млн рублей при помощи ложного QR-кода

Сейчас в ситуации разбирается полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доверчивая пенсионерка из Самары стала жертвой мошенников. Женщину обманули на 2 млн рублей. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 69-летней самарчанке позвонил якобы сотрудник банка. Собеседник сообщил, что в личном кабинете женщины кто-то оформляет кредит. Чтобы спасти деньги, мужчина посоветовал перевести их на безопасный счет при помощи QR-кода, который он пришлет в СМС-сообщении. Женщина выполнила указания и перевела 2 млн рублей.

Только спустя несколько часов, заглянув в мобильное приложение, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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