В Самарской области браконьер наловил краснокнижной стерляди на 30 тысяч рублей

Теперь горе-рыбаку грозит срок. Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

В Самарской области любитель незаконной рыбалки попал под уголовное дело. Мужчина ловил рыбу при помощи сети, причинив водным ресурсам значительный ущерб. Подробности сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

40-летний браконьер рыбачил в районе водосливной плотины Жигулевской ГЭС, вооружившись резиновой лодкой и сетью. Здесь его и нашли сотрудники транспортной полиции.

– В ходе осмотра были обнаружены и изъяты несколько экземпляров рыбы, в том числе краснокнижной стерляди. Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила более 30 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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