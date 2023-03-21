В Самарской области стартовал капремонт дороги «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка

До середины апреля строители приступят к фрезерованию. Фото: t.me/Mintrans63

В Самарской области продолжаются работы по обновлению дорожных объектов. На днях стартовал капитальный ремонт дороги «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка. Работы ведутся в Красноармейском районе. Информацию сообщили в региональном Минтрансе.

– С 2019 года рабочие привели в порядок 31 км трассы на участке от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское. В этом году отремонтируют центральную улицу села – Шоссейную, до выезда из административного центра, – информируют в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Подрядчик практически завершил подготовку песка и щебня – она выполнена на 50-60%. Сейчас ведется строительство новых водопропускных труб, в апреле строители приступят к фрезерованию.

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