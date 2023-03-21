В Самарской области у 18-летнего парня нашли наркотики в кармане джинсов

Экспертиза показала, что наркотического средство массой 1,80 граммов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области у 18-летнего жителя Бугуруслана нашли наркотики и задержали его на территории города Похвистнево.

— При личном досмотре у парня изъяли в кармане джинсов сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотического средство массой 1,80 граммов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он приехал в Похвистнево из Бугуруслана, чтобы забрать наркотическое средство в тайнике-закладке для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Парню может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявление канала поставки.

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