В Самарской области у 18-летнего парня нашли наркотики в кармане джинсов

Экспертиза показала, что наркотического средство массой 1,80 граммов.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самарской области у 18-летнего жителя Бугуруслана нашли наркотики и задержали его на территории города Похвистнево.
— При личном досмотре у парня изъяли в кармане джинсов сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотического средство массой 1,80 граммов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он приехал в Похвистнево из Бугуруслана, чтобы забрать наркотическое средство в тайнике-закладке для личного употребления, без цели сбыта.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Парню может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявление канала поставки.
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