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НовостиОбщество21 марта 2023 7:16

Энергетики призвали самарцев передать показания счетчиков ГВС до 25 марта 2023 года

От этого зависит актуальность данных начислений в квитанции
Анастасия ФИЛАТОВА
Показания можно передать онлайн или по телефону

Показания можно передать онлайн или по телефону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики напоминают жителям Самарской области о необходимости передачи показаний счетчиков ГВС. Сведения нужно отправить в компанию «ЭнергосбыТ Плюс» до субботы, 25 марта 2023 года.

– От своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения зависит актуальность данных начислений в квитанции, – отмечают ресурсники.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут передать показания с помощью онлайн-сервисов: через личный кабинет на сайте «Т Плюса»; в мобильном приложении компании; QR-кодом на квитанции; при оплате через банки, портал «Госуслуги» и почту. А также через оператора колл-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

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