Энергетики призвали самарцев передать показания счетчиков ГВС до 25 марта 2023 года

Показания можно передать онлайн или по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики напоминают жителям Самарской области о необходимости передачи показаний счетчиков ГВС. Сведения нужно отправить в компанию «ЭнергосбыТ Плюс» до субботы, 25 марта 2023 года.

– От своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения зависит актуальность данных начислений в квитанции, – отмечают ресурсники.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут передать показания с помощью онлайн-сервисов: через личный кабинет на сайте «Т Плюса»; в мобильном приложении компании; QR-кодом на квитанции; при оплате через банки, портал «Госуслуги» и почту. А также через оператора колл-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.